شراكة سعودية فرنسية لتعزيز صناعة تأمين المنشآت والمعدات العسكرية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء

وقعت شركة سندس الديباجة السعودية اتفاقية حصرية لتوريد خامات أولية عسكرية مع شركة سيراج فيراري الفرنسية، على هامش معرض آيدكس ٢٠١٩ في أبو ظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المصانع المحلية من توفير المواد الأولية لتوطين عدد من المنتجات العسكرية المتخصصة بقيمة مضافة عالية؛ كخامات الملاجيء المقاومة لأسلحة الدمار الشامل والخامات المقاومة لـ الانفرارد وللرادار ومقاومة للحريق.

كما تتضمن الاتفاقية؛ التوريد الحصري لمنتجات أولية عازلة للحرارة وتستخدم هذه المواد في تغطية حظائر الطائرات والمعدات العسكرية، بهدف حمايتها من ظروف الجو والحفاظ على أجهزتها وتقنياتها من التلف نتيجة حرارة الأجواء العالية.

من جهتها قالت طرفة المطيري المدير التنفيذي لشركة سندس الديباجة: “إن الشركات والمصانع المحلية تعاني من عدم سهولة الحصول على المواد الأولية في المجالات المتخصصة في القطاعات العسكرية والمدنية، وبعض المصانع العالمية ترفض قبول طلبات بعض المصانع المحلية للحصول على أنواع معينة من المواد الخام؛ لعدم ثقتها أو لأنها تشترط حجما كبيرا لأقل طلب، وبالتالي فإن توقيع هذه الاتفاقية سيساعد في توفير ٣٢ نوعا من المواد الأولية في مجالات تغطية المباني والمعدات العسكرية، وتتنوع هذه المواد بين مواد مقاومة للحرارة وأخرى مضادة للرصاص وتستخدم في صناعات تعمل المملكة على توطينها في المجالات الدفاعية”

وأكدت المطيري أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تعتزم توطين ٥٠٪؜ من المشتريات العسكرية لتكون من مصانع محلية، لذا فإن توفير المواد الأولية للمصانع المحلية سيزيل العديد من العوائق ويوفر وقت المصانع لتبدأ في التوجه أكثر للاستثمار في الصناعات الدفاعية.

وقام مصنع سندس بالتواصل مع عدد من المصانع المحلية لعمل صناعة تشابكية تكاملية لتصنيع منتجات مبتكرة في المجالات الدفاعية، بالاعتماد على المواد الأولية التي سيوفرها المصنع وتعويض الخلل في السوق المحلي والذي يستورد غالبية منتجات تغطية هناقر الطائرات والمعدات العسكرية من الخارج.



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