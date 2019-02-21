شكرا لقرائتكم الفريق العمرو يدشن معرض دعم التصنيع المحلي لقطع الغيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - الرياض

دشن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو صباح اليوم الخميس، معرض دعم التصنيع المحلي لقطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية بالمديرية العامة للدفاع المدني، والهادف لتحفيز ودعم هذه الصناعات محلياً وتوفير احتياجات الدفاع المدني بمعايير جودة عالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد في كلمته خلال حفل تدشين المعرض أن المديرية ساعية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله على تدعيم صناعة قطع غيار الآليات والتجهيزات الفنية للمديرية محلياً، وسد النقص في هذه القطع وتلافي طول فترة استيرادها من الخارج، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي.

كما نوه الفريق العمرو في هذا الخصوص بمتابعة سمو وزير الداخلية للتوجيهات الكريمة، وحرص سموه على تعزيز صناعة قطاع غيار الآليات والتجهيزات الفنية للمديرية العامة للدفاع المدني محلياً، دعماً للاقتصاد الوطني والتزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030.

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وقال الفريق العمرو إن هذا التوجه يسهم في خلق فرص تصنيعية جديدة أمام المصانع الوطنية، وتعرفها على احتياجات ومتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني، وبناء علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي لقطع الغيار، كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات فنية للقطع المراد تصنيعها، وإتاحتها للمصانع والشركات المحلية التي لديها قدرة على تصنيع هذه القطع، إضافة لسهولة تطبيق العينات المراد تصنيعها لدى الشركات والمصانع المحلية.

وأضاف أنه بتوفيق من الله ثم بفضل ما نجده من دعم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، استطعنا وبقدرات وكوادر وطنيه من منسوبي الدفاع المدني، وبالتعاون مع بعض المصانع المحلية صناعة العديد من القطع ذات الجودة العالية، وبتكلفة مادية أقل وفي وقت أقل، مؤكداً أن المديرية العامة عازمة بإذن الله على أن يكون لها إسهامات جيدة ومؤثرة في برامج توطين صناعة قطع الغيار بالمملكة تمشياً مع رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه أشاد مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالدفاع المدني اللواء عمر البيز في كلمته خلال الحفل بجهود المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بالشؤون الفنية للبحث عن شركاء في القطاع الخاص لتوطين صناعة قطع غيار الآليات والمعدات والتجهيزات الفنية، وقال إن ذلك يتماشى مع رفع كفاءة الإنفاق التي نصت عليها أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الشؤون الفنية شاركت في سبيل ذلك في عدد من المعارض المتخصصة في مقدمتها معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي “أفد”.

وبعد ذلك شاهد الفريق ومرافقوه والحضور عرضاً لفيلم تعريفي عن دعم التصنيع المحلي، ثم قام معاليه بتكريم الشركات والمؤسسات الداعمة للتصنيع المحلي، ومنسوبي الإدارة العامة للصيانة، وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير، ثم قام معاليه بجولة في أرجاء معرض دعم التصنيع المحلي، وشاهد محتوياته، وحث الشركات المشاركة على مضاعفة جهودها لتدعيم صناعة قطع الغيار وتوسيع الإنتاج.



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