الان تتابع أمين منطقة عسير يشكل لجنة عاجلة للتحقيق في تظلم المواطنة نجود العسيري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شكّل أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، لجنة للتحقيق في تظلم المواطنة نجود العسيري، حسب بيان رسمي، اليوم الخميس.

وأوضح البيان: “إلحاقا لما سبق من تصريح وما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر شكوى إحدى المواطنات وتظلمها بعد تطبيق أمانة منطقة عسير مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به وأيضًا الاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد”.

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وأضاف البيان: “طلبت الأمانة إزالة الدور المخالف مع دفع الغرامة المحددة وفق لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحقها، وعليه تود أمانة منطقة عسير أن توضح بأنه فور اطلاع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على تظلم المواطنة اتجاه المخالفة التي طبقت بحقها، فقد وجه بتشكيل لجنة متخصصة وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع”.

وأكدت الأمانة، حرصها في حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع.