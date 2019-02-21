شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: «الأرصاد» تضبط اعتداء على الشعب المرجانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة أمس (الأربعاء)، بلاغا حول أعمال رمي مخلفات في البحر في منطقة أبحر الشمالية بمحافظة جدة.

وتوجهت الفرق المختصة من الإدارة العامة للبيئة البحرية والمناطق الساحلية للوقوف على موقع البلاغ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم رصد أعمال تأهيل سقالة ورمي مخلفات الهدم في البحر الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الشعب المرجانية في تلك المنطقة.

وحَرّرت الفرق المختصة محضر ضبط مخالفة بما تم رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.