شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يلتقي محافظ صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم (الخميس)، محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة صنعاء، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية و الإيوائية المنفذة في المحافظة.

وقدّم محافظ صنعاء الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على خدماته الجليلة التي يقدمها في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان صنعاء والشعب اليمني عمومًا، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.