«مركز الملك سلمان» يوقع عقد تمديد البرنامج التنفيذي لتقديم المياه والصرف الصحي للروهينغا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الخميس) عقد تمديد البرنامج التنفيذي مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المياه وحلول الصرف الصحي وفق المعايير الدولية للنازحين الروهينغا في كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش وذلك في مقر المركز بالرياض.
وقد وقعّ العقد، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز مع ممثل المنظمة الدكتور محمد شريف أحمد.
ويأتي تمديد العقد لتقديم المياه وحلول الصرف الصحي لنازحي الروهينغا، ضمن سلسلة المشاريع المتنوعة التي يقدمها المركز للمهجرين الروهينغا.
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