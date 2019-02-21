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شكرا لقرائتكم خبر عن السواحه يبحث مع السفير الدنماركي تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وسفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، اليوم (الخميس)، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عددٍ من المجالات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات السعودية الدنماركية الحافلة بالعديد من أوجه التعاون المشترك على كافة المستويات، وقد تركز محور الحديث بين الطرفين على سبل تبادل المعرفة والمعلومات فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز فرص الاستثمار بما يخدم رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التقارب بين قطاعي الاتصالات بالبلدين ما يعود بالخير والمنفعة للجانبين.
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