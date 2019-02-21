شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع «تكييف مناطق الانتظار» في مجمع صالات الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

شرعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا بمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، تنفيذاً لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

من جهته أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن المشاريع التطويرية التي يشهدها مطار الملك عبد العزيز تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على راحة وخدمة ضيوف الرحمن وبمتابعة حثيثة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، مؤكداً أن المملكة تقوم بجهود كبيرة ومخلصة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

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وبينٌ مدير المطار أن مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا، بمجمع صالات الحج والعمرة يهدف إلى خدمة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان، حيث يعمل المشروع على تقنية تكييف وتلطيف الهواء في مناطق الانتظار في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وأكد «نور» أيضاً أنٌَ المشروع في مرحلته الأولى يشتمل على تغطية وتكييف كافة مناطق الجلوس الخارجية، وبمساحة قدرها 24 ألف متر مربع بإجمالي 20 صالة مكيفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للصالات الحالية، وسيتم الاستفادة من الأعمال الأولية في موسم الحج القادم إن شاء الله، على أن تتم الاستفادة الكاملة من المشروع في حج عام 1441هـ.

مشيراً إلى أن المطار يعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويحظى بدعم من مستشار خادم الحرمين الشريفين ونائبه، والمتابعة المستمرة من وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المكلف.