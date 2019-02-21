شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب ووزير العدل المصري يبحثان تفعيل الاتفاقيات الجنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة) استقبل وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبد الرحيم اليوم (الخميس) النائب العام الشيخ سعود المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة. استقبل وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبد الرحيم اليوم (الخميس) النائب العام الشيخ سعود المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة. وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المصرية بأن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي. ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية، في إطار إستراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز آواصر التعاون العربي المشترك.



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