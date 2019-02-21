شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق النسخة التجريبية لـ«واتساب التوعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أطلقت وزارة الصحة النسخة التجريبية لخدمة «واتساب التوعية»، بغرض وصول المنتجات التوعوية الموثوقة للمشتركين في الخدمة. أطلقت وزارة الصحة النسخة التجريبية لخدمة «واتساب التوعية»، بغرض وصول المنتجات التوعوية الموثوقة للمشتركين في الخدمة. كما نشرت «الصحة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رابط الاشتراك بالخدمة: https://t.co/UoPrYlkNL1



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