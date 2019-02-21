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أحمد بن فهد يستقبل نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، الدكتور طامس بن علي الحمادي بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وانتهاء فترة عمله كمديرعام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية.

وقدم الأمير أحمد بن فهد الشكر للدكتور الحمادي، على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة، له سموه تعيينه الجديد، ومتمنياً له التوفيق والسداد. من جانبه نقل الدكتور الحمادي تحيات معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وشكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من متابعة واهتمام من قبله.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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