موظفات العدل يخدمن 40 ألف مستفيدة في أول شهري عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل عن تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة خدماتهن لأكثر من 40 ألف مستفيدة، في أول شهرين لهن من مباشرة عملهن مطلع ربيع الآخر الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

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وبينت أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه بفتح المجال للمرأة للعمل في 5 تخصصات، هي: باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي الذي أعدته الإدارة النسائية، وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء.

أعداد المستفيدات من الأقسام النسائية في المرافق العدلية