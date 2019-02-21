السعودية | ولي العهد السعودي يزور سور الصين

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شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يزور سور الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سور الصين واطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في السعودية وعدد من المسؤولين.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.
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