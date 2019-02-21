، فريق عسير يتأهل للمرحلة الثانية من "فرسان التعليم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تركي بن طلال" يثمن الفعالية ويحفز الطلاب

أسفرت نتائج مسابقة "فرسان التعليم"، مساء أمس، بين فريقي تعليم منطقة عسير وتعليم الأحساء، بتنظيم من قناة "عين" التلفزيونية؛ عن فوز الأول وتأهله للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتلقى المشاركون أثناء المنافسة اتصالًا هاتفيًّا من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز، ثمن من خلاله فكرة الفعالية، وحفز الطلاب.

من جهته هنأ مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان، فرسان المسابقة؛ بمناسبة فوزهم، مقدمًا شكره للإدارات والمدارس والمكاتب التي كانت خلف هذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المنطقة على المستويين المحلي والدولي.

يُذكر أن مسابقة "فرسان التعليم" يتنافس فيها 16 إدارة تعليمية، عبر عدة مراحل في مجالات علمية وثقافية متنوعة، ومثّل تعليم عسير: سعيد سفر آل شيبان، وعبد الله محمد القحطاني من ثانوية الملك خالد، ومحمد عبد الله الشهري من ثانوية المملكة.