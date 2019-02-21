، إمارة الرياض وجامعة "سعود" تطلقان مبادرة "تالة" للمرأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت بمبادرة "اصنعي تميزك" وتستمر لمدة عام وتنفذ في المحافظات

انطلقت مبادرة "تالة" للمرأة، في إطار التعاون بين لجنة المرأة واللجنة النسائية في إمارة منطقة الرياض، وجامعة الملك سعود، ممثلة بلجنة التنمية الأسرية، التي تتولى الجانب التنفيذي بالمبادرة لتفعيل دورها في دعم وتعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة وفي محيط مجتمعها، لرفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافي والصحي والاقتصادي والقانوني بتنفيذ فعاليات ومشاريع وأنشطة متنوعة لتحقيق الهدف المنشود في جميع المحافظات.

بدأت الفعاليات بمبادرة "اصنعي تميزك" والتي تم تفعيلها في مدرسة أشيقر المتوسطة والثانوية في محافظة "أشيقر".

وتأتي المبادرة في ظل وجود العديد من الفتيات اللاتي لم يحالفهن الحظ للالتحاق بالدراسة الجامعية وأصبحن يعيشن في فراغ وانخفاض لمستوى الطموح وغياب للرؤية الواضحة لمستقبل مزهر لهن.

وتسعى عن طريق مجموعة من الدورات التدريبية؛ إلى تنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات المشاركات في البرنامج التدريبي من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهن الشخصي، وتساعدهن على اكتشاف ذواتهن وتحديد أهدافهن الحياتية ورسم خطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف، لإعادة إحياء الطموح والرغبة في تحقيق مستقبل مشرق لدى هؤلاء الفتيات.

تلا ذلك مشروع "لا تتأخري" والذي نفذ في مركز التنمية الاجتماعية باليمامة في مدينة الخرج، وهي حملة توعوية عن "سرطان عنق الرحم"، هدفها الأساسي الوصول إلى أكبر شريحة من النساء والفتيات وتوعيتهن بمحاضرة تثقيفية عن هذا المرض للحفاظ على حياتهن، حيث تجهل الكثير من النساء طرق الكشف المبكر، وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع فبراير، شهر التوعية بالسرطان.

يذكر أن روزنامة الفعاليات بمبادرة تالة تتضمن أكثر من تسع مبادرات ومشاريع تغطي الكثير من الجوانب التثقيفية التي تحتاجها المرأة وتسهم بشكل مباشر في دعمها واستقرارها.

وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة لجنة المرأة، الدكتورة لانا بن سعيد، أن مبادرة "تالة" للمرأة انطلقت لتحقيق أحد أهداف لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة، وهو تقديم الدعم المتكامل للمرأة السعودية في كل مناطق المملكة، من خلال تمكينها وتعزيز مكانتها وزيادة وعيها وبناء قدراتها في مواجهة التحديات، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري ونموها الاقتصادي والمعرفي للارتقاء بجودة الحياة، حيث يختصر مسمى هذه المبادرة معانٍ نتطلع في اللجنة لتحقيقها وهي: "التمكين، الأصالة، اللحمة، التنمية"، بما يتوائم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وبينت أن المبادرة نتيجة شراكة استراتيجية بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، ولجنة مشروع تنمية الأسرة بجامعة الملك سعود، والتي تحتوي العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والحقوقية، وستنفذ بقية الفعاليات تباعًا في محافظات المنطقة على مدار هذا العام، حسب خطة الفعاليات، ومن ثم ستنطلق بشراكات استراتيجية أخرى في باقي مناطق المملكة.