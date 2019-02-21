، "آل الشيخ" يوجه بفرش فاخر لجامع العباس بالطائف وحراسات أمنية ،

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد العباس، الكائن وسط محافظة الطائف، فرشًا فاخرًا يُغطي مساحة الجامع التي تبلغ ١٥ ألف متر مربع.
وأسند الجامع لشركة حراسات أمنية، وكلف عددًا من الدعاة للتوعية والإرشاد، ووجه برفع كل ما يحتاجه من خدمات بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، أمس، لميقاتي وادي محرم، وقرن المنازل، ومسجد عبدالله بن عباس، ووجه بسرعة تغيير الفرش حرصًا على أن يظهر هذا الجامع العتيق بالمظهر اللائق، في ضوء توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، ومواكبة لرؤية المملكة (2030).
ويعد مسجد العباس الواقع في المنطقة التاريخية وسط محافظة الطائف، والذي بُني عام ٥٩٢ من الهجرة، من أقدم مساجد العالم الإسلامي، ومن أهم الآثار الإسلامية الدالة على سمو رسالة الإسلام في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إذ ظل منبرًا علميًا لطلبة العلم في مصر، والشام، والعراق، ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الذين يبحثون في علوم الشريعة، وأصول الفقه، وعلم الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو والصرف، والتاريخ.
يذكر أن المسجد سُمي باسم حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، الذي أحب التنقل بين الشام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف طلبًا للعلم ونقلاً للعلوم الشرعية وتعليمها للناس، واتخذ ــ رضي الله عنه ــ الطائف مقرًا له ومسكنًا لقربها من البلد الحرام، وظل بها حتى توفي ودفن بها عام ٦٨ من الهجرة.
ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار لزيارته والصلاة فيه لما له من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين كافة.
"آل الشيخ" يوجه بفرش فاخر لجامع العباس بالطائف وحراسات أمنيةفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-21
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد العباس، الكائن وسط محافظة الطائف، فرشًا فاخرًا يُغطي مساحة الجامع التي تبلغ ١٥ ألف متر مربع.
وأسند الجامع لشركة حراسات أمنية، وكلف عددًا من الدعاة للتوعية والإرشاد، ووجه برفع كل ما يحتاجه من خدمات بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، أمس، لميقاتي وادي محرم، وقرن المنازل، ومسجد عبدالله بن عباس، ووجه بسرعة تغيير الفرش حرصًا على أن يظهر هذا الجامع العتيق بالمظهر اللائق، في ضوء توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، ومواكبة لرؤية المملكة (2030).
ويعد مسجد العباس الواقع في المنطقة التاريخية وسط محافظة الطائف، والذي بُني عام ٥٩٢ من الهجرة، من أقدم مساجد العالم الإسلامي، ومن أهم الآثار الإسلامية الدالة على سمو رسالة الإسلام في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إذ ظل منبرًا علميًا لطلبة العلم في مصر، والشام، والعراق، ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الذين يبحثون في علوم الشريعة، وأصول الفقه، وعلم الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو والصرف، والتاريخ.
يذكر أن المسجد سُمي باسم حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، الذي أحب التنقل بين الشام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف طلبًا للعلم ونقلاً للعلوم الشرعية وتعليمها للناس، واتخذ ــ رضي الله عنه ــ الطائف مقرًا له ومسكنًا لقربها من البلد الحرام، وظل بها حتى توفي ودفن بها عام ٦٨ من الهجرة.
ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار لزيارته والصلاة فيه لما له من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين كافة.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
04:28 PM
من أقدم مساجد العالم الإسلامي.. ومساحته ١٥ ألف متر مربع
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد العباس، الكائن وسط محافظة الطائف، فرشًا فاخرًا يُغطي مساحة الجامع التي تبلغ ١٥ ألف متر مربع.
وأسند الجامع لشركة حراسات أمنية، وكلف عددًا من الدعاة للتوعية والإرشاد، ووجه برفع كل ما يحتاجه من خدمات بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، أمس، لميقاتي وادي محرم، وقرن المنازل، ومسجد عبدالله بن عباس، ووجه بسرعة تغيير الفرش حرصًا على أن يظهر هذا الجامع العتيق بالمظهر اللائق، في ضوء توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، ومواكبة لرؤية المملكة (2030).
ويعد مسجد العباس الواقع في المنطقة التاريخية وسط محافظة الطائف، والذي بُني عام ٥٩٢ من الهجرة، من أقدم مساجد العالم الإسلامي، ومن أهم الآثار الإسلامية الدالة على سمو رسالة الإسلام في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إذ ظل منبرًا علميًا لطلبة العلم في مصر، والشام، والعراق، ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الذين يبحثون في علوم الشريعة، وأصول الفقه، وعلم الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو والصرف، والتاريخ.
يذكر أن المسجد سُمي باسم حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، الذي أحب التنقل بين الشام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف طلبًا للعلم ونقلاً للعلوم الشرعية وتعليمها للناس، واتخذ ــ رضي الله عنه ــ الطائف مقرًا له ومسكنًا لقربها من البلد الحرام، وظل بها حتى توفي ودفن بها عام ٦٨ من الهجرة.
ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار لزيارته والصلاة فيه لما له من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين كافة.
، "آل الشيخ" يوجه بفرش فاخر لجامع العباس بالطائف وحراسات أمنية ،
المصدر : الخليج 365
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