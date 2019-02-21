، عقب تسجيل كورونا.. مستشفى عفيف يقلّص زيارة المنومين ،

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قلصت إدارة مسشتفى عفيف العام الزيارة مؤقتاً لقسم العناية المركزة لتصبح مدة نصف ساعة، ومنعت الزيارة عن أقسام العزل مع الحرص على ألا يزيد عدد الزوار للمريض عن شخصين في نفس الوقت، بالإضافة لمنع دخول الأطفال لأقسام التنويم، كما نصحت من لديه أعراض الرشح والإنفلونزا بعدم زيارة المرضى.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري: ساعات الزيارة أصبحت من الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً، كما تقرر تقليص الزيارة لقسم العناية المركزة لتكون نصف ساعة مع منع دخول الأطفال لأقسام التنويم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة المرضى المنومين، ومن أجل تجنيبهم خطر التعرض للعدوى من الفيروسات.
وأضاف: جميع هذه الإجراءات وقائية وتهدف لحماية المرضى المنومين والزائرين، وسيتم العمل بها حتى إشعار آخر.
يذكر أن هذه الضوابط الجديدة من إدارة المستشفى جاءت عقب إعلان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة واحدة بمستشفى عفيف العام.
عقب تسجيل كورونا.. مستشفى عفيف يقلّص زيارة المنومينفهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-21
قلصت إدارة مسشتفى عفيف العام الزيارة مؤقتاً لقسم العناية المركزة لتصبح مدة نصف ساعة، ومنعت الزيارة عن أقسام العزل مع الحرص على ألا يزيد عدد الزوار للمريض عن شخصين في نفس الوقت، بالإضافة لمنع دخول الأطفال لأقسام التنويم، كما نصحت من لديه أعراض الرشح والإنفلونزا بعدم زيارة المرضى.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري: ساعات الزيارة أصبحت من الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً، كما تقرر تقليص الزيارة لقسم العناية المركزة لتكون نصف ساعة مع منع دخول الأطفال لأقسام التنويم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة المرضى المنومين، ومن أجل تجنيبهم خطر التعرض للعدوى من الفيروسات.
وأضاف: جميع هذه الإجراءات وقائية وتهدف لحماية المرضى المنومين والزائرين، وسيتم العمل بها حتى إشعار آخر.
يذكر أن هذه الضوابط الجديدة من إدارة المستشفى جاءت عقب إعلان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة واحدة بمستشفى عفيف العام.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
04:24 PM
دعا مصابي الرشح والإنفلونزا إلى عدم الذهاب لزيارة مرضاهم
قلصت إدارة مسشتفى عفيف العام الزيارة مؤقتاً لقسم العناية المركزة لتصبح مدة نصف ساعة، ومنعت الزيارة عن أقسام العزل مع الحرص على ألا يزيد عدد الزوار للمريض عن شخصين في نفس الوقت، بالإضافة لمنع دخول الأطفال لأقسام التنويم، كما نصحت من لديه أعراض الرشح والإنفلونزا بعدم زيارة المرضى.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري: ساعات الزيارة أصبحت من الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً، كما تقرر تقليص الزيارة لقسم العناية المركزة لتكون نصف ساعة مع منع دخول الأطفال لأقسام التنويم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة المرضى المنومين، ومن أجل تجنيبهم خطر التعرض للعدوى من الفيروسات.
وأضاف: جميع هذه الإجراءات وقائية وتهدف لحماية المرضى المنومين والزائرين، وسيتم العمل بها حتى إشعار آخر.
يذكر أن هذه الضوابط الجديدة من إدارة المستشفى جاءت عقب إعلان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة واحدة بمستشفى عفيف العام.
، عقب تسجيل كورونا.. مستشفى عفيف يقلّص زيارة المنومين ،
المصدر : الخليج 365
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