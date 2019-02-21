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أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث مروري عند مفرق وادي مرفوض، جنوبي شرق الطائف، فيما استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام المصابين.
وأوضح مدير مستشفى قيا العام، الأخصائي، عائض الحارثي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة.
وبين "الحارثي" أنه تم تحويل حالة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ لاستكمال العلاج اللازم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
إصابة 3 أشخاص في حادث مروري جنوبي الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-02-21
أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث مروري عند مفرق وادي مرفوض، جنوبي شرق الطائف، فيما استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام المصابين.
وأوضح مدير مستشفى قيا العام، الأخصائي، عائض الحارثي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة.
وبين "الحارثي" أنه تم تحويل حالة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ لاستكمال العلاج اللازم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
04:20 PM
استقبلها مستشفى قيا العام وحالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة
أُصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث مروري عند مفرق وادي مرفوض، جنوبي شرق الطائف، فيما استقبل قسم الطوارئ في مستشفى قيا العام المصابين.
وأوضح مدير مستشفى قيا العام، الأخصائي، عائض الحارثي، أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة.
وبين "الحارثي" أنه تم تحويل حالة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ لاستكمال العلاج اللازم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
، إصابة 3 أشخاص في حادث مروري جنوبي الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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