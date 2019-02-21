محمد بن مسعود - الدمام - تلقى مدير إدارة المحكمة العامة بمكة المكرمة فواز بن علي الأعرج التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة . وبهذه المناسبة عبر الأعرج عن سعادته، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا له على العمل والطاعة وخدمة الدين والمليك والوطن. "الأعرج" إلى المرتبة العاشرة بمحكمة مكة العامة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21 تلقى مدير إدارة المحكمة العامة بمكة المكرمة فواز بن علي الأعرج التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة . وبهذه المناسبة عبر الأعرج عن سعادته، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا له على العمل والطاعة وخدمة الدين والمليك والوطن. Advertisements 21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440 04:06 PM تلقى مدير إدارة المحكمة العامة بمكة المكرمة فواز بن علي الأعرج التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة . وبهذه المناسبة عبر الأعرج عن سعادته، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية عونًا له على العمل والطاعة وخدمة الدين والمليك والوطن. ، "الأعرج" إلى المرتبة العاشرة بمحكمة مكة العامة ،

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