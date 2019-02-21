، "الجوية" بطلاً للقدم‎ و"البرية" للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - رعى قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي، مساء أمس، اختتام بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، والتي جمعت منتخب القوات البرية ومنتخب القوات الجوية بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وانتهت المباراة بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة (٠/١) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة ٢٤ من زمن المباراة.
وكرم اللواء "الطويلعي" في نهاية المباراة أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة.
وجاءت نتيجة المنتخبات كالتالي: حصل منتخب الحرس الملكي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب القوات البرية، فيما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة منتخب القوات الجوية.
على صعيد آخر شهدت الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي ختام منافسات بطولة التايكوندو، وحقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام.
وكرم راعي الحفل رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف، اللواء البحري الركن، يحيى بن محمد العسيري، الفائزين بالبطولة، كما كرم حكام البطولة.
"الجوية" بطلاً للقدم و"البرية" للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
رعى قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي، مساء أمس، اختتام بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، والتي جمعت منتخب القوات البرية ومنتخب القوات الجوية بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وانتهت المباراة بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة (٠/١) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة ٢٤ من زمن المباراة.
وكرم اللواء "الطويلعي" في نهاية المباراة أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة.
وجاءت نتيجة المنتخبات كالتالي: حصل منتخب الحرس الملكي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب القوات البرية، فيما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة منتخب القوات الجوية.
على صعيد آخر شهدت الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي ختام منافسات بطولة التايكوندو، وحقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام.
وكرم راعي الحفل رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف، اللواء البحري الركن، يحيى بن محمد العسيري، الفائزين بالبطولة، كما كرم حكام البطولة.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
04:04 PM
رعى قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي، مساء أمس، اختتام بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، والتي جمعت منتخب القوات البرية ومنتخب القوات الجوية بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وانتهت المباراة بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة (٠/١) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة ٢٤ من زمن المباراة.
وكرم اللواء "الطويلعي" في نهاية المباراة أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة.
وجاءت نتيجة المنتخبات كالتالي: حصل منتخب الحرس الملكي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب القوات البرية، فيما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة منتخب القوات الجوية.
على صعيد آخر شهدت الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي ختام منافسات بطولة التايكوندو، وحقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام.
وكرم راعي الحفل رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف، اللواء البحري الركن، يحيى بن محمد العسيري، الفائزين بالبطولة، كما كرم حكام البطولة.
، "الجوية" بطلاً للقدم و"البرية" للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوية" بطلاً للقدم و"البرية" للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.