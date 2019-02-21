، "الجوية" بطلاً للقدم‎ و"البرية" للتايكوندو في دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‎رعى قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي، مساء أمس، اختتام بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، والتي جمعت منتخب القوات البرية ومنتخب القوات الجوية بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة (٠/١) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة ٢٤ من زمن المباراة.

وكرم اللواء "الطويلعي" في نهاية المباراة أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة.

وجاءت نتيجة المنتخبات كالتالي: حصل منتخب الحرس الملكي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب القوات البرية، فيما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة منتخب القوات الجوية.

على صعيد آخر شهدت الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي ختام منافسات بطولة التايكوندو، وحقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام.

وكرم راعي الحفل رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف، اللواء البحري الركن، يحيى بن محمد العسيري، ‎الفائزين بالبطولة، كما كرم حكام البطولة.