تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بثلاثة يمنيين لارتكابهم هذه الجرائم بجدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة, فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على كل من / 1- مصطفى محمد عبده باري 2 – حسين علي حسين 3 – حسن محمد علي – يمنيي الجنسية -، عند قيامهم بجلب كمية من الحشيش المخدر وكمية من مادة الميثامفيتامين المحظورة وترويج كمية أخرى من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً والحُكم بقتلهم تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجُناة / مصطفى محمد عبده باري, وحسين علي حسين, وحسن محمد علي، اليوم الخميس 16 / 06 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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