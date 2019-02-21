أكد خبير الأرصاد هبوب رياح جنوبية دافئة مصحوبة بامتداد منخفض جوي على غرب المنطقة الوسطى وباردة على الرياض. وقال اليوم عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله رياح جنوبية دافئة ونشطة بصحبة امتداد منخفض السودان على الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي، غرب الوسطى، مع استمرار الشمالية الباردة والنشطة على العاصمة الرياض وبقية الوسطى، الشمال، الشرقية.. وسماء غائمة على الغربية، الوسطى، الشرقية، المصايف، مع بعض الخلايا الممطرة.. هذا والله أعلم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كراني عن خارطة الرياح: باردة على العاصمة ودافئة بهذه المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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