الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر للخارج.. بشرط

ردت مديرية الجوازات علي استفسار مواطن بشأن قيود السفر وتقديم الخدمات، حيث قال:” هل أستطيع السفر خارج المملكة والعودة أرجو الإفادة و لكم جزيل الشكر”. وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” أهلاً بك، وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا يعيق من سفره طالما لا يوجد منع سفر”.

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