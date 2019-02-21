بالصور.. أهالي جازان لـ«عاجل»: مشاريع الصحة في المنطقة «مجرد وعود»

رغم أنه تم الإعلان عن البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية في منطقة جازان، إلا أنه لم يتم تحقيق أي شيء حتى اللحظة على أرض الواقع.

واشتكى الأهالي من التأخر في تنفيذها بسبب حاجتهم الماسة إليها، خاصة وأنّ المبالغ المعتمدة لإنجاز المستشفيات ومراكزها التابعة شملت نسبة كبيرة من ميزانية وزارة الصحة.

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وفي حي مخطط ستة بجازان، انتقد الأهالي تعثر استكمال المستوصف المتواجد بالحي حتى الآن.

من جانبه، صرح متحدث صحة جازان نبيل غاوي لـ«عاجل»، أنه نظرًا لتعثر المقاول وعدم التزامه بخطة تنفيذ المشروع، فقد تم استنفاد الإنذارات المنصوص عليها في العقد، وتم الرفع بالمشروع إلى لجنة فحص العروض لسحب المشروع وفق النظام، وإعادة طرحه لاستكمال المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن متحدث صحة جازان كان قد أدلى، في وقتٍ سابق، بتصريحات لـ«عاجل»، بشأن تأخير إنجاز مستشفى «النساء والولادة»، الذي يضمّ ٣٠٠ سرير، وتقدر تكلفته بنحو ٣٠٠ مليون ريال، وأكد أنه تم إيقاف المقاول، ويجري سحب المشروع منه، وأن خطوات إنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية تحتاج نحو ستة أشهر.