حساب المواطن يحدد نسبة الحاصلين على «الاستحقاق الكامل» في فبراير

أوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، اليوم الخميس، أن 44٪ من المواطنين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ15 (شهر فبراير 2019م) من حساب المواطن.

وقال القحطاني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن أرباب الأسرة في الدفعة الـ15، بلغ 2.2 مليون رب أسرة، وبلغ نسبة الذكور المستفيدين 93%، ونسبة الإناث المستفيدات 7%.

وأضاف المتحدث باسم حساب المواطن، أن عدد المستقلين المستفيدين من دفعة شهر فبراير بلغ 1.4 مليون مواطن، نسبة الذكور منهم بلغت 47%، ونسبة الإناث بلغت 53%.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن يوم السبت الماضي، بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ15 (شهر فبراير 2019م)، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية .

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل أو تحديث المعلومات في البرنامج، مشيرًا إلى أن أنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها، تتمثل في «الراتب الشهري، الراتب التقاعدي، النشاط التجاري، ومصادر دخل أخرى».

Advertisements

ونشر البرنامج مقطعًا مصورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، جاء فيه، إن الراتب الشهري: هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري، أو قطاع غير ربحي، ويشمل إجمالي الراتب مُتضمنًا البدلات والعلاوات.

أما الراتب التقاعدي، فهو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري، بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري.

بينما النشاط التجاري، يتمثل في العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية والاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة.

وفيما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى، فهي أي مصدر دخل من مصادر أخرى، كبرامج الدعم الحكومية «حافز، ساند» ومكافأة الأئمة وغيره.