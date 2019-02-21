بالصور.. جازان تزف البطل «حاج حمدي» شهيدًا جديدًا بالحد الجنوبي

ارتقى أثناء أداء واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه
كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن استشهاد البطل الرقيب «علي بن محمد حاج حمدي» أحد منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي.
وأوضحت المصادر، أن استشهاد البطل «حاج حمدي» حدث عندما كان يقوم بمهامه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي، حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأضافت المصادر، أن تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد لتسلم جثمانه، وسيكون موعد تشييع جنازته بعد صلاة العصر، غدًا الجمعة، من جامع قرية شعب الذيب الواقعة بالحد الجنوبي في منطقة جازان وهي القرية التي تقطنها أسرته.
وبهذه الشهادة، سجل الشهيد «حاج حمدي» اسمه ضمن الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره، وليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولكافة أبناء مجتمعه.
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