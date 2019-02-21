بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل علاج مصابي العيون في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم العلاج لمرضى ومصابي العيون في الداخل اليمني؛ حيث تم علاج 180 حالة مرَضية تنوعت إصاباتهم بين مقدمة العين والشبكية في محافظتي عدن والمُكلا.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم؛ أنه امتدادًا للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن، فقد جرى توقيع عقد طبي لعلاج مرضى ومصابي العيون في يناير 2019م، ليستفيد منه 500 مريض ومصاب يمني بمبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أن العلاج لا يزال يُقدَّم لمختلف الحالات؛ خدمةً لجميع أفراد المجتمع اليمني؛ للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة التي يمرون بها.