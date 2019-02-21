السعودية اليوم / أمانة الباحة تغلق محلات مخالفة وتضبط أغذية تالفة



الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة 17 محلاً تجاري وضبطت 74 مخالفة مختلفة تشمل فساد الخضروات واللحوم والمواد الغذائية وسوء النظافة وغيرها، وذلك ضمن جهودها الرقابية التي تقوم بها حالياً على المنشآت الغذائية في إطار حملة "غذاؤكم أمانة" ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها .

‏ وأكدت الأمانة أن حملة غذاؤكم أمانة مستمرة لرصد المخالفين من أجل المحافظة على سلامة المواطن والمقيم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة مخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.

//انتهى//

16:05ت م

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الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأغلقت أمانة منطقة الباحة 17 محلاً تجاري وضبطت 74 مخالفة مختلفة تشمل فساد الخضروات واللحوم والمواد الغذائية وسوء النظافة وغيرها، وذلك ضمن جهودها الرقابية التي تقوم بها حالياً على المنشآت الغذائية في إطار حملة "غذاؤكم أمانة" ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها .‏ وأكدت الأمانة أن حملة غذاؤكم أمانة مستمرة لرصد المخالفين من أجل المحافظة على سلامة المواطن والمقيم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة مخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.//انتهى//16:05ت م0194

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