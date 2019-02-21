السعودية اليوم / تدشين الموقع الإلكتروني لبلدي الطائف



الطائف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أطلق رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي بن ثواب العتيبي الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة الانترنت وحساب التواصل الاجتماعي على تويتر خلال جلسته الرابعة والأربعون بقاعة الاجتماعات بغرب الطائف.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن تدشين الموقع الإلكتروني وحساب التواصل يعكس مرحلة جديدة من مراحل تطوير العلاقة بين المجلس والأهالي وتسهيل عملية التواصل وإبداء الآراء والتفاعل مع الجمهور.

وأشار إلى أن الموقعين سيبثان أعمال المجلس والاجتماعات والمخرجات التي تنتج عنها، كما تم تخصيص بوابة للتواصل السريع مع الأهالي عبر الموقع الإلكتروني وأرقام لاستقبال الشكاوى والمقترحات.

وبين أن المجلس ناقش ميزانية أمانة محافظة الطائف للعام الحالي 1440 /1441هـ ضمن جدول أعماله، لدعم الجهود والمشاريع البلدية بما يحقق الاهداف المرجوة ، ويلبي احتياجات الأهالي من الخدمات بما يحقق غايات برنامج التحول الوطني ، ويدفع بالأعمال التنموية إلى مسارات

رؤية المملكة 2030 , وعرض المجلس تقرير أعمال وإنجازات المجلس البلدي ومناقشة مشاريع مبادرات أمانة الطائف للعام الجديد.

// انتهى //?

15:37ت م

0185



الطائف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأطلق رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي بن ثواب العتيبي الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة الانترنت وحساب التواصل الاجتماعي على تويتر خلال جلسته الرابعة والأربعون بقاعة الاجتماعات بغرب الطائف.وأوضح رئيس المجلس البلدي أن تدشين الموقع الإلكتروني وحساب التواصل يعكس مرحلة جديدة من مراحل تطوير العلاقة بين المجلس والأهالي وتسهيل عملية التواصل وإبداء الآراء والتفاعل مع الجمهور.وأشار إلى أن الموقعين سيبثان أعمال المجلس والاجتماعات والمخرجات التي تنتج عنها، كما تم تخصيص بوابة للتواصل السريع مع الأهالي عبر الموقع الإلكتروني وأرقام لاستقبال الشكاوى والمقترحات.وبين أن المجلس ناقش ميزانية أمانة محافظة الطائف للعام الحالي 1440 /1441هـ ضمن جدول أعماله، لدعم الجهود والمشاريع البلدية بما يحقق الاهداف المرجوة ، ويلبي احتياجات الأهالي من الخدمات بما يحقق غايات برنامج التحول الوطني ، ويدفع بالأعمال التنموية إلى مساراترؤية المملكة 2030 , وعرض المجلس تقرير أعمال وإنجازات المجلس البلدي ومناقشة مشاريع مبادرات أمانة الطائف للعام الجديد.// انتهى //?15:37ت م0185

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