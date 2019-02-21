السعودية اليوم / مطار الملك عبد العزيز يبدأ تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمجمع صالات الحج والعمرة

جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
شرع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، في تنفيذ مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.
وأفاد مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور ، أن المشاريع التطويرية التي يشهدها مطار الملك عبد العزيز ، تُجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، على راحة وخدمة ضيوف الرحمن ، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، مؤكداً أن المملكة تقوم بجهود كبيرة ومخلصة لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج من مختلف أنحاء العالم.
وبين أن مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا بمجمع صالات الحج والعمرة ، يهدف إلى خدمة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان ، حيث يعمل المشروع على تقنية تكييف وتلطيف الهواء في مناطق الانتظار في مرحلتي القدوم والمغادرة.
وأكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز ، أن المشروع في مرحلته الأولى يشتمل على تغطية وتكييف كافة مناطق الجلوس الخارجية بمساحة تقدر بنحو 24 ألف متر مربع بإجمالي عشرون صالة مكيفة ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للصالات الحالية ، مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة من الأعمال الأولية في موسم الحج القادم على أن تتم الاستفادة الكاملة من المشروع في حج عام 1441هـ ، وأن المطار يعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
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15:32ت م
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