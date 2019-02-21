السعودية اليوم / لقاء بكلية الطب بجامعة الملك سعود عن التحول الصحي في المملكة نحو رؤية 2030

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود اليوم لقاءً موسعاً عن التحول الصحي في المملكة نحو رؤية 2030 ،بمشاركة قيادات من وزارة الصحة .وفي بداية اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن المعمر، وجمعٌ من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب والمتدربين، ألقى عميد كلية الطب الدكتور خالد فودة ،كلمة رحب فيها بالمتحدثين والحضور، منوهاً إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في رحاب كلية الطب، التي يعول عليها أن تشارك بفاعلية في برنامج التحول الصحي في المملكة من خلال منتسبيها ومخرجاتها، وما ينبغي أن تقوم به من نشر الوعي والمعرفة العميقة بخطط التحول بين أفراد المجتمع.ثم تحدث وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد الشيباني ،عن جهود الوزارة في إعداد خطط التحول بالتنسيق مع القطاعات الصحية المختلفة، التي ستسهم في تحقيق قفزات نوعية في القطاع الصحي خلال السنوات القادمة، مؤكداً على ما يلقاه القطاع الصحي من تمكين حكومي، ودعم كبير من قيادة هذه البلاد المباركة.بعد ذلك استعرض وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول الدكتور محمد الصغير ، النموذج الجديد لخطة الرعاية الصحية، مستعرضاً تجارب بعض البلدان في أنظمة الرعاية الصحية، وفوائد هذا التحول على المرضى والممارسين والمؤسسات الصحية. ثم تحدث الدكتور طلال التويجري قائد برنامج الحوكمة في مكتب تحقيق الرؤية عن الحوكمة والتحول المؤسسي في الرعاية الصحية، والأدوار التنظيمية والرقابية التي ستقوم بها الوزارة على القطاع الصحي خلال المرحلة القادمة، موضحاً الاطار المفاهيمي لنظام الحوكمة في القطاع الصحي. بعد ذلك تحدث الدكتور حسام الفالح بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لبرنامج الضمان الصحي ، عن التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الصحي في القطاع الصحي.واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح أداره عميد كلية الطب عن تأثير التحول الصحي نحو رؤية المملكة 2030 على كليات الطب والمستشفيات الجامعية .// انتهى //15:29ت م0181