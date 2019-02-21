السعودية اليوم / الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للأمن العام // للصحف فقط //

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019م واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/. Advertisements // للصحف فقط // // انتهى // 15:29ت م 0178





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