شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الخميس 21-2-2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقرت أسعار الذهب بأسواق المملكة، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-2-2019، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاع سعر المعدن الأصفر بالمملكة أمس (الأربعاء)، مدفوعة بارتفاع سعر الذهب في العالمية. وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21-2-2019: اسعار الذهب عيار 24 162.09 ريال سعر الذهب عيار 22 148.58 ريال اسعار الذهب عيار 21 141.83 ريال اسعار الذهب عيار 18 121.57 ريال Advertisements سعر الذهب عيار 14 94.55 ريال سعر الذهب عيار 12 81.04 ريال اسعار أوقية الذهب 5,041 ريال اسعار جنيه الذهب 1,135 ريال اسعار كيلو الذهب 162,087 ريال

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