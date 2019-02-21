شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم زيارة الوزير.. تصاعد أدخنة بمستشفى جازان والان مع التفاصيل
الخليج 365- انتشرت روائح أدخنة في مستشفى بيش العام شمال منطقة جازان، قبل قليل، وتتبعت الجهات المعنية داخل المستشفى مصدر الروائح إلى أن استطاعت العثور على مصدر الرائحة، وهو عطل في التكييف في مطبخ المستشفى العام بالمحافظة.
وقالت مصادر: انتشرت رائحة تشبه رائحة الحريق الناجم عن تماس كهربائي، لكن تبين عدم نشوب أي حريق، وتم التعامل مع عطل التكييف من قبل المعنيين فوراً.
يشار إلى أن هذه الواقعة تزامنت مع زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنطقة جازان، والتي يختتم فيها مؤتمر الإصابات اليوم.
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