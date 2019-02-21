شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعاوُن المرور قلّص نسبة الحوادث 24% خلال عام والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الإجراءات الأمنية والمرورية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في خفض نسب الحوادث.

وثمّن وزير الصحة تعاون وزارة الداخلية من خلال تطبيق العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية، بما أسهم في خفض نسب الإصابات في الحوادث المرورية العام الماضي بنسبة 24٪.

Advertisements

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإصابات الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد وزير الصحة سعي المشاركين في المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتقديم الدراسات والخروج بالتوصيات اللازمة لتطوير الخدمة الصحية في مجال الإصابات بمختلف أنواعها والطرق التصحيحية للتعامل معها وعلاج المصابين.

يُذكر أن المؤتمر الذي يقام بمشاركة عدد من الاستشاريين والمتخصصين في مجال الإصابات، أسهم في تدريب 1500 ممارس صحي من خلال تنظيم 38 محاضرة وحلقة نقاش وتقديم العديد من أوراق العمل على مدى يومين.