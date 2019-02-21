شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل المصري يستقبل النائب العام والان مع التفاصيل
الخليج 365- استقبل وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المصرية اليوم بأن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية، في إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك.
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