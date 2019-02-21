شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على برامج الأمر بالمعروف والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بمناسبة تعيينه.

وبارك سموه للشيخ الثبيتي تعيينه, متمنياً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

Advertisements

وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمشروع تطوير العمل الميداني للرئاسة على مستوى المملكة وتقرير عن جهود الرئاسة العملية في الحج وتقرير للمؤتمر الوطني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع الأمير أحمد بن فهد على ما تقدمه الهيئة في المنطقة من برامج توعوية وإرشادية لجميع شرائح المجتمع، منوهاً بما تبذله الهيئة ومنسوبوها من جهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه أعرب الشيخ الثبيتي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة لتطوير والارتقاء بالعمل في فرع الرئاسة بالمنطقة.