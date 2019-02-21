شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستقبل نائب محافظ هيئة المواصفات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم ، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور طامس بن علي الحمادي بمناسبة تعيينه نائباً ، وانتهاء فترة عمله كمدير عام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية.

وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة، له سموه تعيينه الجديد ، ومتمنياً له التوفيق والسداد .

من جانبه نقل الدكتور الحمادي تحيات محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من متابعة واهتمام من قبل سموه .