شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: القيادة تعزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر العيبان، خلال افتتاحه أمس بالرياض ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، أن المملكة ماضية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وقال: سنسعى إلى تحقيق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرا إلى أن الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين ومهتمين، تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق، وإبراز الجوانب الايجابية، وتحديد مواطن القصور والخلل، والانتهاء إلى توصيات عملية بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة؛ من أجل الإسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لهذه الحقوق.

وشدد العيبان على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد - رعاها الله - لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذا الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 التي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب، ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطارا قانونيا لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالإضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.

وبين العيبان أن عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية مستمرة مما يتطلب معه المراجعة الدورية للأنظمة وأداء المؤسسات والإجراءات ذات الصلة بحقوقهم وفقا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. واستهدفت الندوة عبر مجموعة من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية آليات وسبل تعزيز ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة في سياق المعايير الوطنية والدولية، والتعريف بالجهود الوطنية في هذا المجال.