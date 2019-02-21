شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملات الأسبوع منخفضًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8547.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 77 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميفك ريت, الاتحاد, إعمار, الكابلات, ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت, الخضري, مجموعة السريع, العقارية, والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.46% و 9.75% .

فيما كانت أسهم شركات أميانتيت, الخضري، الإنماء, كيان السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, أميانتيت، والاتحاد هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 3440.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 142 صفقة.



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