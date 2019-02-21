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شكرا لقرائتكم ساما تلغي ترخيص مؤسسة خالد سالم للصرافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة، من مزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت “ساما” في بيان لها أن قرار إلغاء الترخيص جاء لعدم التزام تلك المنشأة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية قطاع الصرافة في المملكة والتزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.
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