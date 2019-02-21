شكرا لقرائتكم فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر مواطن صيني عن رغبته في أن تسهم زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الصين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى المزيد من التقدم.

وقال متابعات الخليج 365 الصيني الذي يدعى “أشرف” إنه يقيم في المملكة منذ 14 عامًا وتنقل بين معظم مدن المملكة مشيدا بكرم الشعب السعودي وحسن استقباله ومعاملته للوافدين.

وتابع أشرف في فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على تويتر : أنه عندما يشتاق إلى السعودية حين يرجع إلى دولته يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.



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