شكرا لقرائتكم فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر مواطن صيني عن رغبته في أن تسهم زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الصين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى المزيد من التقدم.
وقال متابعات الخليج 365 الصيني الذي يدعى “أشرف” إنه يقيم في المملكة منذ 14 عامًا وتنقل بين معظم مدن المملكة مشيدا بكرم الشعب السعودي وحسن استقباله ومعاملته للوافدين.
وتابع أشرف في فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على تويتر : أنه عندما يشتاق إلى السعودية حين يرجع إلى دولته يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.
مختارات
- المواقع المقترحة لملاعب الأربعة الكبار في الرياض وجدة
-
- الأمير محمد بن سلمان يرسم ملامح النمر السعودي مع الهند وباكستان
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.