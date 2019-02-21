شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل علاج مرضى ومصابي العيون في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج لمرضى ومصابي العيون في الداخل اليمني حيث تم علاج 180 حالة مرضية تنوعت إصاباتهم في مقدمة العين أو الشبكية في محافظتي عدن والمكلا .

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه امتدادًا للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن فقد جرى توقيع عقد طبي لعلاج مرضى ومصابي العيون في يناير 2019 م ليستفيد منه 500 مريض ومصاب يمني بمبلغ وقدره 500.000 دولار أمريكي.

وأضاف أن العلاج ما زال يُقدم لمختلف الحالات، خدمة لجميع أفراد المجتمع اليمني للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي تمر بهم.



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