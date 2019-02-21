شكرا لقرائتكم %0.7 زيادة في عدد مستفيدي حساب المواطن دفعة فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة بلغ 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 بلغ أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحاً بأن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الخامسة عشر بأن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل. ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



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