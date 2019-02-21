الان تتابع وزير العدل المصري يستقبل النائب العام السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
استقبل معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار حسام عبد الرحيم اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المصرية اليوم بأن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي.
ولفت البيان إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية، في إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز آواصر التعاون العربي المشترك.
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