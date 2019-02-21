الان تتابع نيوزيلندا تمنح مبتعثا سعوديا لقب “سفير التعليم” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - ناصر السلمي
منحت هيئة التعليم النوزيلندي، المبتعث السعودي زكريا بن أحمد الغامدي، لقب “سفير التعليم النيوزيلندي”، نظرا لجهوده الملموسة في مساعدة الطلاب السعوديين المبتعثين، للدراسة في دولة نيوزيلندا.
واعتبرت هيئة التعليم النيوزيلندي، الغامدي، أحد النماذج المشرفة لبلاده، المملكة العربية السعودية، الذي نقل صورة إيجابية عن الطلاب السعوديين، التي قالت عنهم الهيئة إنهم “مشرفون لبلادهم”.
يذكر أن الغامدي يشارك بفعالية في مساعدة الطلاب السعوديين بدولة نيوزيلندا، وتذليل العقبات التي قد تواجههم حال وصولهم بلد الابتعاث.
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