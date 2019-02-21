رابط نتائج الأمن العام 1440 : أسماء المقبولين في المديرية العامة للأمن المبدئية

أبشر رابط نتائج الأمن العام 1440 للمتقدمين على شغل وظيفية جندي، حث ظهرت أسماء المقبولين في المديرية العامة للأمن العام المبدئية منذ قليل عبر بوابة أبشر للتوظيف، من خلال الدخول على استعلام نتيجة قبول الوظائف العسكرية برقم الهوية الوطنية، ويمكن الحصول على نتائج القبول المبدئي والتعرف على مواعيد المقابلة الشخصية، والمستندات المطلوبة من طالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للدورة الحالية من عام 1440.

وزارة الداخلية ومن خلال خدمات بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر التوظيف، فعلت رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على وظائف المديرية العامة للأمن العام، تحت مسمى رتبة جندي وفق شروط القبول والتسجيل التي وردت في إعلان التوظيف، ودعت المرشحين مبدئياً للحضور في تمام الساعة السابعة صباحاً وفق مواعيد المقابلات التي ستظهر بجوار نتائج الفرز والقبول البدئي، عقب الاستعلام من رابط نتائج الامن العام 1440 عن أسماء المقبولين مبدئيا لشغل الوظائف العسكرية.

رابط نتائج الأمن العام 1440

الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف المديرية العامة للأمن العام “نتائج قبول الأمن العام 1440“، نشر عبر بوابة القبول والتسجيل أبشر التوظيف، ويمكن الدخول الآن رابط نتائج الأمن العامة للوظائف العسكرية 1440، والبحث عن أسماء المقبولين وسنوضح لكم المستندات المطلوبة لاستكمال الاختبارات لتحديد المقبولين نهائية في وظائف الأمن العام 1440 برتبة جندي.

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المستندات المطلوبة من المقبولين مبدئياً

ننشر المستندات المطلوبة من المرشحين على وظائف المديرية العامة للأمن العام برتبة جندي وبيانها كما هو موضح أدناة.

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

صورة من اختبار القدرات العامة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

مواعيد الحضور سيتم التعرف عليها عقب الدخول إلى رابط نتائج الأمن العام 1440 واستعلام أسماء المقبولين مبدئياً.