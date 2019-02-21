صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر جماد أخر : تعرف على أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي .. التفاصيل...

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وهي مساعدات تقوم بتقديمها للأسر السعودية المحتاجة في إطار الضمان الاجتماعي للمواطن، تعرف عليها من خلال استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر المحتاجة، ولا تكون تلك المساعدات شهرية، هي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة التي تعانى من الاحتياج، وسنعرض لكم فيما يلي شروط الحصول على هذه المساعدة ورابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

في إطار التضامن الاجتماعي بين المملكة والمواطن، تقوم المملكة بطرح رابط الاستعلام عن المحتاجين للمساعدات للأفراد والأسر، باختلاف أعدادهم، ليتم دراسة حالتهم، حسب الشروط والضوابط، ودراسة ما إن كانت تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الأسر التي يجوز إعطاءها المساعدات المقطوعة، لضمان وصولها للمحتاجين وتحقيق السلام الاجتماعي للمملكة.

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ الدعم المالي المخصص لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من مسجلي الضمان الاجتماعي يصل إلى 37.166 حالة هي الحالات المسجلة في قائمة الانتظار، وأن إجمالي المبلغ الذي أودع في حساباتهم يصل إلى 501.176.668 ريال.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات التي تقدم عبر برنامج المساعدات المقطوعة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، ويأتي برنامج المساعدات المقطوعة ضمن برامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

صرف المساعدات المقطوعة 1440

استعلام الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة شهر جماد أول 1440

المساعدات المقطوعة 1440

يتم استعلام المواطن عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط الاستعلام، ووضع البيانات المطلوبة وتحديث البيانات من وقت لآخر وذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقد قامت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بإيداع مبالغ كبيرة للمساعدات، 38.343 مستفيد من المساعدات بمبالغ تبلغ 484.253 ألف ريال سعودي.

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استعلم عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وسجل على موقع العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال رابط استعلام الضمان الاجتماعي

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي: يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما. أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية تصرف المساعدات للأسر شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وتحديث البيانات من البوابة الإلكترونية

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسهيل على مستحقي المساعدات من الأرامل وكبار السن والأرامل مع أولادها، ، وذلك من خلال طرح بوابة إلكترونية شاملة لجميع المستعلمين:

استخدام اسم المستفيد من المساعدة، على أن يتم اعتماده من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه تحديثه باستمرار وإلا تتوقف المساعدات المقطوعة له. تقديم الأوراق المطلوبة منه من موقع الاستعلام.

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة شهر ربيع ثان 1440

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب العديد من الشروط والضوابط:

أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل أو

الموظف الأعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

الموظف المتزوج والذي يكون راتبه اقل من 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

ملحوظه هامة