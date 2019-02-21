السعودية اليوم / مجلس الشورى يقيم حفل عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة



الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أقامت لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد أمس, حفل عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة, وهم سفير المفوضية الأوروبية في المملكة ميكيلي تشرفوني, وسفير جمهورية فرنسا فرانسوا غوييت , وسفيرة مملكة بلجيكا دومينيك مينور , وسفير جمهورية النمسا جورج بوستنجر .

ورحب الأمير خالد بن عبدالله رئيس اللجنة, بضيوف المجلس من السفراء المعتمدين لدى المملكة, مشيراً إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة سعت لإقامة هذا الحفل لمد جسور التواصل وتفعيل عملها والأهداف التي تسعى اللجنة من أجل تحقيقها.

وأضاف سموه إن اللجنة تسعى إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لعملها البرلماني.

حضر حفل العشاء عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الشورى, وعدد من أعضاء المجلس.

// انتهى //

15:22ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد أمس, حفل عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة, وهم سفير المفوضية الأوروبية في المملكة ميكيلي تشرفوني, وسفير جمهورية فرنسا فرانسوا غوييت , وسفيرة مملكة بلجيكا دومينيك مينور , وسفير جمهورية النمسا جورج بوستنجر .ورحب الأمير خالد بن عبدالله رئيس اللجنة, بضيوف المجلس من السفراء المعتمدين لدى المملكة, مشيراً إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة سعت لإقامة هذا الحفل لمد جسور التواصل وتفعيل عملها والأهداف التي تسعى اللجنة من أجل تحقيقها.وأضاف سموه إن اللجنة تسعى إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لعملها البرلماني.حضر حفل العشاء عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الشورى, وعدد من أعضاء المجلس.// انتهى //15:22ت م0174

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