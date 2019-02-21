

جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة أمس، بلاغا حول أعمال رمي مخلفات في البحر في منطقة أبحر الشمالية بمحافظة جدة.

وتوجهت الفرق المختصة من الإدارة العامة للبيئة البحرية والمناطق الساحلية للوقوف على موقع البلاغ ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم رصد أعمال تأهيل سقالة ورمي مخلفات الهدم في البحر الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الشعب المرجانية في تلك المنطقة.

وحَرّرت الفرق المختصة محضر ضبط مخالفة بما تم رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

15:19ت م

0167



جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسباشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة أمس، بلاغا حول أعمال رمي مخلفات في البحر في منطقة أبحر الشمالية بمحافظة جدة.وتوجهت الفرق المختصة من الإدارة العامة للبيئة البحرية والمناطق الساحلية للوقوف على موقع البلاغ ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم رصد أعمال تأهيل سقالة ورمي مخلفات الهدم في البحر الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الشعب المرجانية في تلك المنطقة.وحَرّرت الفرق المختصة محضر ضبط مخالفة بما تم رصده، فيما سيتم استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:19ت م0167

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأرصاد وحماية البيئة تضبط مخالفة تدمير الشعب المرجانية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.